В Нижнем Тагиле полиция вторые сутки ищет 13-летнюю школьницу

Сотрудники МВД Нижнего Тагила (Свердловская область) вторые сутки ищут 13-летнюю Валерию Чистову, сообщили представители полиции в своих социальных сетях. К силовикам обратилась мать пропавшей, рассказав, что дочь ушла из дома по ул. Жуковского и все еще не вернулась.

Сотрудники полиции после заявления оперативно организовали поиски школьницы. «С целью установления места нахождения пропавшей школьницы сотрудники территориальных отделов полиции, а также все дежурные наряды ориентированы на розыск подростка. Проверяются места её возможного нахождения. Сотрудниками полиции устанавливается круг общения несовершеннолетней. Валерия была одета в темно-синий пуховик с мехом, черную шапку с блестками, черные спортивные штаны и черные кроссовки с белой полосой. Рост примерно-140 см, глаза- голубые, худощавого телосложения, волосы короткие русые», — сообщили в полиции.

Ранее о пропаже другой 14-летней девочки в Нижнем Тагиле сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт». Ее также искали двое суток. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе поискового отряда, ее уже нашли живой.

Артем Путилов