Дагестан стал лидером в РФ по задержкам сдачи новостроек

Республика Дагестан возглавила рейтинг российских регионов по средней продолжительности задержки сдачи жилых домов в 2025 году — застройщики там просрочили ввод объектов на 34 месяца, или почти три года, пишет Тасс со ссылкой на данные Единого ресурса застройщиков.

Аналитики отметили, что в Дагестане проблема усугубилась еще осенью 2025-го: тогда 100% строящегося многоквартирного жилья сдали с опозданием, а средний срок просрочки достигал 48,3 месяца. В целом по России 724 из 1400 застройщиков допустили переносы сроков — более половины компаний не уложились в график, хотя средний срок задержки по стране сократился на 19%, с 6 месяцев 6 дней в 2024 году до 5 месяцев в 2025-м.

За Дагестаном следуют Хабаровский край с 22 месяцами просрочки, Вологодская область — 18 месяцев, Ленинградская и Омская области — по 14 месяцев каждая. Аналитики ЕРЗ.РФ связывают такие сбои с падением продаж, которое замедляет финансирование стройки, а также с дефицитом рабочих, особенно на объектах с высокой отделкой. Крупные девелоперы из топ-10 справились лучше: их доля несвоевременного ввода составила 37% против 42% по рынку, а средний перенос — всего 2 месяца. В Дагестане ситуация осложняется высокой миграцией и рождаемостью, что разгоняет спрос на жилье: цены на квадратный метр на первичке достигли 118,6 тыс. руб., на вторичке — 101,3 тыс. руб. по данным Росстата за IV квартал 2025 года, выше, чем в других регионах Северного Кавказа.

По состоянию на январь 2026 года средний перенос сроков по строящимся объектам в РФ составил 3 месяца 12 дней (минус 3 дня, или 4%, к прошлому году), а с учетом замороженных строек — 5 месяцев 6 дней (плюс 6 дней, или 5%). За последние 12 месяцев 65% жилья сдали вовремя или досрочно, но при нарушениях дольщики ждали в среднем 14 месяцев 9 дней. Общий цикл стройки многоквартирника от разрешения на строительство до ввода занял 43 месяца 15 дней, от проектной декларации — 34 месяца 6 дней.

Станислав Маслаков