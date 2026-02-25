Создатели парка «Россия — моя история» попросили признать себя банкротами

АО «Центр выставочных и музейных проектов», учредитель которого комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга, подало заявление о признании себя банкротом. Соответствующий документ появился в картотеке арбитражных дел пишет «Деловой Петербург».

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2024 года баланс предприятия составлял 348,4 млн рублей, тогда как в 2021 году этот показатель достигал 770,5 млн. Чистые активы компании сократились почти втрое, с 270 млн рублей в 2021 году до примерно 90 млн на конец 2024-го (рассчитано как разница между балансом и обязательствами). При этом 2024 год компания завершила с нулевой выручкой, но чистой прибылью 6,5 млн рублей.

Компания была создана в 2004 году и специализировалась на реализации крупных музейных проектов. Наиболее известный из них мультимедийный исторический парк «Россия — моя история», который работает на Бассейной улице с 2017 года.

Позднее «Центр выставочных и музейных проектов» участвовал в разработке проекта нового музея блокады на Смольной набережной, который так и не был реализован. В марте 2024 года компания за 3,9 млн рублей провела закупку на разработку концепции музея архитектуры на Тучковом буяне.

Стефания Барченкова