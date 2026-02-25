Компания бывшего чиновника заключила мировое соглашение с театром оперы и балета

Арбитражный суд Пермского края утвердил мировое соглашение между АО «Стройземнедвижимость-Пермь» и Пермским театром оперы и балета. Об этом свидетельствует информация в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, в 2022 году театр заключил контракт с АО «Стройземнедвижимость-Пермь» на капитальный ремонт крыши здания на сумму 31,7 млн руб. В ходе работ возникла необходимость проведения других работ, не предусмотренных контрактом. В результате АО «Стройземнедвижимость-Пермь» в мае 2025 года обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском о взыскании 12,8 млн руб. в качестве оплаты выполненных дополнительных работ, не предусмотренных проектной документацией и контрактом.

В итоге стороны договорились, что стоимость фактически выполненных работ составляет 6,7 млн руб. На момент заключения мирового соглашения театр выплатил эту сумму в полном объеме, в связи с чем подрядчик отказался от исковых требований. Суд также постановил прекратить производство по делу.

Владельцем АО «Стройземнедвижимость-Пермь» является Михаил Носов, который ранее работал в департаменте АПК регионального правительства.