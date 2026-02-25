Второй вестибюль «Московской» будет закрыт из-за ремонта

Вестибюль 2 станции метро «Московская» закроют на период с 27 февраля по 1 марта, а также с 13 по 15 марта. Это необходимо для проведения ремонтных работ, объяснили в пресс-службе комитета по транспорту.

Речь идет о вестибюле со стороны Алтайской улицы. Проход на «Московскую» через лестничные марши № 1, 2, 3, 4 будет недоступен для пассажиров.

В связи с этим просят пользоваться вестибюлем 1 у Авиационной улицы. Во время закрытия второго он будет работать в обычном режиме.

Татьяна Титаева