Кстовская полиция станет девятым отделом УМВД по Нижнему Новгороду в 2030 году

Отдел МВД «Кстовский» войдет в структуру управления МВД по Нижнему Новгороду с 1 января 2030 года. Об этом начальник отдела Сергей Багаев сообщил на заседании гордумы Нижнего Новгорода 25 февраля 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сегодня на традиционном отчете полиции перед депутатами докладчиками стали начальники обоих подразделений МВД.

После слияния Нижнего Новгорода и Кстовского округа кстовский отдел полиции должен был стать девятым в структуре нижегородского УМВД в 2025 году. Однако по решению руководства министерства до 2030 года он останется самостоятельным подразделением.

Из-за подвешенности вопроса в 2025 году в отделе произошел отток кадров, так как при вхождении в УМВД некоторые должности упразднят, и часть сотрудников заранее перешла на работу в нижегородское управление и другие подразделения ведомства.

Как писал «Ъ-Приволжье», из бюджета Нижнего Новгорода в 2026 году начнут доплачивать некоторым категориям полицейских, обеспечивающих общественный порядок. До 10 тыс. руб. в месяц смогут получать как сотрудники УМВД по Нижнему Новгороду, так и отдела МВД «Кстовский».

Галина Шамберина