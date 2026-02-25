В Казани на маршрутах в направлении «Салават Купере» и Осиново из-за нехватки водителей и кондукторов выходит меньше машин. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани в ответ на комментарий жителя о пробках и нехватке транспорта на некоторых направлениях.

На казанских маршрутах не хватает автобусов из-за дефицита кадров

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

На маршруте в сторону «Салават Купере» работают 14 автобусов, а в Осиново — 23 автобуса №36. Однако сейчас часть рейсов не выполняется, а интервалы увеличены.

В начале февраля на маршруте №62 (в сторону «Салават Купере») фиксировали максимальную загрузку — 5 из 5 баллов. С 9 февраля в утренние часы добавили три автобуса, что частично снизило нагрузку.

Отмечается, что на работу транспорта также влияют снег, сужение дорог и припаркованные автомобили. Увеличить количество автобусов пока невозможно из-за нехватки водителей.

Анна Кайдалова