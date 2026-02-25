В Оренбургской области арестован обвиняемый в заказном убийстве бизнесмена

В Оренбургской области суд заключил под стражу обвиняемого в заказном убийстве местного бизнесмена, которому арестованный не хотел возвращать долг. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в сентябре 2025 года 49-летний предприниматель не пожелал возвращать другому коммерсанту 15 млн руб. задолженности и решил совершить его убийство. Предприниматель обратился к своему знакомому и предложил ему за деньги убить коммерсанта.

«Кроме того, фигурант разработал план, согласно которому преступление должно было быть совершено с использованием огнестрельного оружия и специально приобретенного транспортного средства. С этой целью заказчик передал сообщнику денежные средства, на которые последний приобрел автомобиль, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему»,— говорится в сообщении регионального СУ СКР.

Обвиняемый при личной встрече показал исполнителю фотографию коммерсанта и сообщил данные о его личности. Однако сообщник заявил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы. Заказчика убийства задержали сотрудники областного УФСБ при передаче денег исполнителю за якобы совершенное убийство. Следствие продолжается.

Сабрина Самедова