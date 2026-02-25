Доходы бюджета Башкирии в начале года превысили 18 млрд рублей

В январе бюджет Башкирии получил около 18,1 млрд руб., из которых 10,9 млрд руб. (60,2%) пришлось на собственные (налоговые и неналоговые) доходы, а около 7,2 млрд руб. — на безвозмездные поступления из федерального бюджета. Такие данные приводит министерство финансов Башкирии в ежемесячном отчете об исполнении бюджета.

Расходы к 1 февраля составили 15,4 млрд руб. Таким образом, профицит бюджета в начале года составил около 2,7 млрд руб.

Согласно закону о бюджете республики на 2026 год, за 12 месяцев доходы должны составить 316,2 млрд руб., более 75,5% из которых регион должен получить за счет налоговых и неналоговых поступлений. Расходы запланированы на уровне 338,7 млрд руб.

В январе прошлого года доходы бюджета приблизились к 13,8 млрд руб., на собственные доходы приходилось более 73% поступивших средств. Израсходовано было немногим менее 16,1 млрд руб.

