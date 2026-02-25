Семь жителей Ижевска обвиняют в организации проституции

В Удмуртии утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи жителей Ижевска, обвиняемых в организации занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Следствие считает, что с ноября 2023 года по 2025 год 28-летний обвиняемый создал организованную группу, оборудовав помещение под салон эротического массажа и привлек шесть соучастников в качестве администраторов.

Они контролировали оказание услуг сексуального характера под видом массажа и информировали клиентов о видах и стоимости услуг. Организатор также размещал рекламные объявления в интернете. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Анастасия Лопатина