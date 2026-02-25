В Любиме автомобиль сбил девочку на тротуаре

24 февраля в Любиме произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором автомобиль Cherry сбил девочку 2012 года рождения. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в 14:58. Несовершеннолетняя потерпевшая двигалась по тротуару. Девочка доставлена в больницу бригадой скорой помощи и госпитализирована.

Установлено, что автомобилем управлял водитель 1956 года рождения. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.

Антон Голицын