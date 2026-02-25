Гергиев предложил Путину создать в Москве и Петербурге культурные кварталы

Президент России Владимир Путин провел встречу с художественным руководителем и гендиректором Мариинского театра, гендиректором Большого театра России Валерием Гергиевым. В ходе беседы руководитель двух театров предложил создать в Москве и Петербурге культурные кварталы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Гергиев отметил, что имеется уникальная возможность для создания культурных центров. Он уточнил, что лишь в районе Коломна минимум 20 культурных точек, не считая дома Стравинского, дома Рахманинова и других исторических зданий.

Глава государства считает необходимым сохранить память о творческом наследии Юрия Темирканова и предложил худруку Мариинского театра подготовить предложения Валерий Гергиев выразил уверенность в том, что театральный квартал в Петербурге будет очень интересным местом, богатым и архитектурно, и исторически.

«Юрий Хатуевич провел здесь больше 20 лет, если взять его детские, музыкальные годы. Он переехал сюда где-то 12-ти лет от роду или 13-ти и уже до конца жизни оставался в Петербурге, в основном рядом с Театральной площадью: и детская [музыкальная школа], и консерватория, потом второе, дирижерское, образование, а потом оркестр Ленинградской филармонии, Мариинский театр и оркестр Мравинского. Удивительная судьба, удивительная»,— уточнил господин Гергиев.

Татьяна Титаева