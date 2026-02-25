«Промомед» за год увеличил выручку в 1,8 раза

По итогам 2025 года группа «Промомед» увеличила выручку на 72,6% в годовом выражении, до 37,6 млрд руб. Это в шесть раз больше темпа роста фармацевтического рынка в денежном выражении, который составил 11,6%, сообщает пресс-служба компании.

В структуре выручки соотношение бюджетных и коммерческих продаж составило 34% и 66% соответственно. Позитивную динамику показали бюджетный (рост на 26%) и коммерческий (116%) каналы.

Доля препаратов эндокринологического и онкологического портфелей составила 76% против 61% в 2024 году. На это повлиял в том числе препарат для терапии ожирения и сахарного диабета II «Тирзетта», который по итогам 2025 года стал вторым по росту продаж среди всех препаратов в розничном сегменте российского рынка. В сегменте «эндокринология» выручка выросла на 163%, до 21,6 млрд руб. В сегменте «онкология» выручка выросла на 43%, до 7,0 млрд руб. Рост обеспечен в том числе запуском препарата Прадетро.

Компания «Промомед» была основана в 1952 году в Саранске. В структуру предприятия входят собственный центр исследований и разработки и высокотехнологичная производственная площадка «Биохимик». В июле 2024 года «Промомед» провела первичное публичное размещение акций (IPO) по верхней границе диапазона — 375–400 руб. за акцию. В итоге компания привлекла 6 млрд руб. Часть этой суммы планировали зарезервировать «для цели стабилизации».