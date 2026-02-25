Уфимку приговорили за мошенничество при продаже дверей на 2 млн рублей

Советский райсуд Уфы вынес приговор местной жительнице, признав ее виновной в мошенничестве со значительным ущербом гражданину.

Установлено, что фигурантка уголовного дела, работая продавцом у своей дочери-предпринимателя, заключила с 35 гражданами договор на поставку дверей. Однако, не собираясь поставлять и устанавливать двери, она получила и присвоила более 2 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Суд взыскал ущерб и приговорил уфимку к четырем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

Майя Иванова