Количество выдворенных из Прикамья незаконных мигрантов снизилось в 2,5 раза

В 2025 году из Пермского края было депортировано 247 иностранных граждан. Это почти в 2,5 раза меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба главного управления федеральной службы судебных приставов.

Больше всего из общего количества выдворенных — граждане Таджикистана, второе место занимают уроженцы Узбекистана. Также незаконно находились на территории региона выходцы из других бывших союзных республик — Туркменистана, Азербайджана, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Молдавии. Принудительно отправились на родину и представители стран дальнего зарубежья, таких как Нигерия, Марокко, Ирак, Индия, Куба, Китай.

Ранее суды Пермского края признали всех выдворенных виновными в нарушении правил въезда и пребывания в РФ. Сотрудники отдела специального назначения ГУФССП России по Пермскому краю сопроводили нелегальных мигрантов до пунктов пропуска через государственную границу РФ и передали их сотрудникам пограничной службы ФСБ для дальнейшей отправки на родину. В их паспортах будет стоять штамп о выдворении из страны, в течение пяти лет нарушителям миграционного законодательства въезд в Россию будет закрыт.