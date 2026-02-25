В Башкирии потребление крепкого алкоголя за год сократилось на 3,4%

В 2025 году в Башкирии потребление крепкого алкоголя составило в среднем 10,8 л на одного человека старше 18 лет, что на 3,4% меньше уровня 2024 года, сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на аналитическую службу аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Исследование проводилось по данным Росстата. Башкирия находится на 41-м месте среди регионов России по объему потребления крепкого алкоголя, на 69-м — по продажам вина и на 55-м — пива.

Употребление вина и винных напитков в регионе в прошлом году снизилось на 5,5%, до 4,4 л на одного человека в год. Жители республики также стали на 11,2% меньше покупать пиво и пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху — их продажи упали до 59,5 литра на душу населения.

В среднем по России в прошлом году на каждого взрослого человека пришлось по 10,4 л крепких спиртных напитков, это на 2,1% меньше показателя 2024 года (10,7 л). Потребление вина уменьшилось на 4,6%, до 7,1 л на человека, пива и пивных напитков — на 15,5%, до 61,5 л.

Самые высокие показатели потребления крепкого алкоголя зафиксировали в северных и дальневосточных регионах страны, самые низкие показатели — в регионах Северного Кавказа.

По мнению члена совета директоров FinExpertiza Агвана Микаеляна, снижение продаж алкоголя объясняется тем, что напитки становятся дороже, а молодежь чаще выбирает здоровый образ жизни.

Майя Иванова