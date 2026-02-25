Жительница Башкирии получила срок в колонии-поселении за нападение на пристава

Кугарчинский межрайонный суд приговорил местную жительницу к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии-поселении за вождение в нетрезвом виде и нападение на судебного пристава.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в августе прошлого года сотрудники Госавтоинспекции остановили Kia Rio под управлением нетрезвой водительницы, уже привлекавшейся к административной и уголовной ответственности за аналогичные случаи. Проверка полиции показала, что автомобиль находится в розыске по постановлению судебного пристава. Когда на место прибыли приставы для ареста автомобиля, водитель, по версии правоохранительных органов, «воспрепятствовала их законной деятельности», поцарапала руку одному из них и несколько раз ударила в грудь.

Суд признал ее виновной в управлении автомобилем в состоянии опьянения, будучи лишенной водительских прав и имея судимость за аналогичное преступление, а также в неопасном для здоровья насилии в отношении представителя власти. Отбытие срока отсрочено до достижения ребенком 14-летнего возраста. Также суд конфисковал у обвиняемой более 1,5 млн руб. в виде стоимости автомобиля и на три года запретил ей водить машину.

Майя Иванова