Главный тренер СКА вернул Россию в хоккейную семью

Хоккеисты СКА обыграли на своей площадке «Адмирал» из Владивостока 4:2 и официально вышли в плей-офф Западной конференции КХЛ. Это случилось за 11 игр до финиша регулярного чемпионата. На тренерскую скамейку армейцев вернулся Игорь Ларионов, который рассказал после матча, зачем он летал на Олимпийские игры в Милан. И сделал это так, что в хоккейном мире образовалась большая интрига.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер армейцев Игорь Ларионов

Фото: ХК СКА Главный тренер армейцев Игорь Ларионов

Фото: ХК СКА

Даже трудно понять, что вызвало больший эффект в хоккейном сообществе: выход СКА в плей-офф после победы над «Адмиралом» или рассказ Игоря Ларионова, главного тренера армейцев, о том, как и зачем он летал на Олимпийские игры в Милан. Там прославленный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли, смотрел матч за третье место, в котором Финляндия разгромила Словакию 6:1, а также финальную игру, в которой США обыграли Канаду 2:1. В хоккейном турнире Олимпийских игр принимали участие игроки из НХЛ, поэтому в Милане на последних матчах собрался весь бомонд мирового хоккея. Может, только не хватало людей из России — потому что та сейчас отлучена от выступлений на международной арене. Но Игорь Ларионов пробрался в элитную компанию звезд мирового хоккея, потому что сам большая звезда и его все знают.

В Милан, где проходили решающие матчи Олимпиады, Ларионов летал не один, а в компании Никиты Стеничкина, генерального директора СКА, а также Игоря Захаркина, бывшего тренера (дуэт Вячеслав Быкова и Игоря Захаркина привел СКА в сезоне 2014/15 к победе в Кубке Гагарина — первой в истории), ныне работающего советником генерального директора петербургского клуба. И там, как дал понять на пресс-конференции после матча с «Адмиралом» Игорь Ларионов, были проведены переговоры «на высшем уровне» с представителями хоккейного сообщества. О чем были эти переговоры и с кем конкретно они велись, Ларионов не уточнил: есть договоренности раньше времени не разглашать информацию. В ближайшие месяцы мы все узнаем. Но переговоры были «конструктивными и фантастическими», по словам главного тренера СКА. Свою роль на них Ларионов расценил как дипломатическую. Даже сравнил себя с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Задачей прославленного хоккеиста, как можно понять, было свести важных людей за одним столом и заложить основы будущих договоренностей. Сам факт такой встречи Игорь Ларионов назвал свидетельством того, что Россия остается в большой хоккейной семье. Хотя ее не было среди участников Олимпиады, что, по мнению Ларионова, лишило Игры главной интриги. Пусть даже хоккей на них был показан фантастический.

После рассказа Ларионова хоккейные аналитики бросились расшифровывать его слова, гадать, что стало предметом переговоров в Милане между представителями России и не названной хоккейной организацией. Одни решили, что речь идет о возвращении наших хоккеистов на международную арену, другие — что могут быть организованы какие-то матчи между клубами НХЛ и КХЛ. Может, между сборными. Может, даже какой-то хоккейный турнир наподобие того, что прошел в 1972 году, когда сборные Канады и СССР сыграли легендарную Суперсерию, которая сблизила два мира — капиталистический и социалистический, несмотря на их различия, и сделала возможным наведение мостов в политике. Позже вопрос прояснится. Но то, что Игорь Ларионов поучаствовал в таком большом «проекте», напомнило о масштабе его личности.

Поездка Ларионова на Олимпиаду и пропуск им матча СКА — ЦСКА в чемпионате КХЛ вызвала много шума в России. Тренера ругали за то, что он бросил команду в важный момент ради того, чтобы засветиться на Олимпийских играх. Но СКА у ЦСКА выиграл без Ларионова со счетом 3:0. А после победы над «Адмиралом» оформил путевку в плей-офф, став шестой командой «Запада», которая примет участие в Кубке Гагарина. В оставшихся матчах чемпионата армейцам нужно постараться забраться выше в таблице, чтобы получить более легкого соперника на первых стадиях плей-офф. Впрочем, в любом случае СКА не будет там «мальчиком для битья», как казалось еще недавно, потому что в последнее время команда прибавила в игре в результатах: одержала победы в восьми последних матчах, а очки набрала — в девяти. А Ларионову, наверное, скажут спасибо всем хоккейным миром, если он поможет что-то организовать для России на международной арене. Вне зависимости от того, как завершит сезон СКА.

Кирилл Легков