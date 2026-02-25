Два обособленных подразделения УФНС закроют в Удмуртии

ФНС Удмуртии сообщает, что с 1 апреля прекращает свою работу обособленное подразделение в Уве, расположенное по адресу: ул. Карла Маркса, д. 23 и обособленное подразделение № 1 в Ижевске по ул. Баранова, д. 88а.

«Несмотря на закрытие, услуги налоговой службы останутся доступны для жителей. Их можно получить: онлайн через электронные сервисы ФНС России, в МФЦ на территории республики или лично в любом действующем подразделении Управления»,— говорится в сообщении.

Анастасия Лопатина