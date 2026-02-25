Кассы пробивают штрафы

Кассы раздора — предприниматели выступают за уменьшение размера штрафов за непробитые чеки. Письма об этом в Госдуму и правительство отправила «Опора России». Законопроект, который уже прошел первое чтение, предусматривает повышение наказания в ряде случаев в 15 раз. Эксперты отмечают, что без изменений закона, сразу после его утверждения, последует волна банкротств малого и среднего бизнеса, прежде всего, торгового. Тему продолжит Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пишите письма: «Опора России» в своих оценках внесенного Минфином документа не одинока. Солидарны и другие бизнес-объединения: Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия». Эпистолярное послание получили и в правительстве, и в профильных ведомствах. Поправки должны быть изучены до 12 марта, ко второму чтению в Думе. Понять Минфин можно, но тактическое наполнение бюджета на коротком отрезке стратегически может обернуться провалом, допускает вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников: «Позиция предпринимательского сообщества — однозначно нужно пересматривать размеры штрафов в сторону уменьшения. Кратное увеличение взысканий, с одной стороны, мера достаточно действенная: человек сразу же начнет пользоваться кассовым аппаратом так как надо. Точка зрения законодателя понятна. С другой стороны, положение бизнеса и так достаточно напряженное и сложное. Как бы эта мера не оказалась для многих предприятий последней, заключительной. Было бы разумно первый раз ограничиться предупреждением или иметь возможность, как было со штрафами ГИБДД, заплатить 50%».

Без моратория или отсрочки банкротства неизбежны, полагает начальник аналитического отдела «Риком-Траст» Олег Абелев: «Законопроект не учитывает форс-мажоры, например, обрыв ленты, сбой связи, отключение электричества. Если налоговая через удаленный мониторинг фиксирует в этот момент отсутствие чека, такой штраф может стать последней каплей».

Наиболее чувствительными штрафы в нынешней редакции законопроекта окажутся для ИП, продолжает Олег Абелев: «Штраф вырастет с 10 тыс. руб. до 150 тыс. руб. Это 15-кратный рост. Рецидивы, повторные нарушения — 300 тыс. руб. Третье нарушение — 750 тыс. руб. при сумме расчетов без кассы менее 1 млн. То есть штрафы перестают быть символическими, становятся ликвидными. И для мелкой розницы — 150 тыс. руб. — это часто чистая прибыль за несколько недель. Штраф в 150 тыс. руб. един и для сетевого магазина, и для киоска у дома. И для микропредприятий это может быть фатально».

С точки зрения ФНС, разницы между ИП и сетевым магазином мало, но и в этом случае нужно учитывать обстоятельства, при которых чек вдруг оказался непробитым, считает основательница компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук: «Давно было пора уравнять ответственность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, хотя последствия от неприменения ККТ и у одних, и у других приводят к занижению налоговой базы и к уклонению от уплаты налога. В новой редакции законопроекта очень хочется увидеть какое-то разделение. Иногда бывает, что покупатели платят на расчетный счет, не предупредив, ему же на следующий рабочий день должны пробить чек. Вот здесь бы хотелось больше справедливости. Но многие уже открыто говорят, что хотят уходить в тень. Соответственно, государство идет на такие меры».

За четыре года число проверок кассовой техники выросло в 200 раз, при этом порядка больше не стало, отмечает директор аналитического центра одного из крупнейших отечественных поставщиков кассового оборудования АТОЛ Юлия Русинова: «Количество проверок по ККТ за последние годы показательно. Например, в 2022 году было проведено менее 1 тыс. В 2025 году количество проверок было больше и составило около 230 тыс. И эффективность проверок — 99,6%. Это говорит о том, что у бизнеса произошло снижение кассовой дисциплины. Размеры штрафов не менялись с 2007 года. Даже если касса не работала, и вы по какой-то причине оформляли реализацию товара, то у вас есть возможность сразу после того, как кассу починили, осуществить формирование кассовых чеков коррекции».

На сегодня маркерами для проверки со стороны налоговиков являются 60-дневное отсутствие отклика онлайн-кассы, 30% доля чеков «возврата прихода» и превышение стандартного порога чеков коррекции.

Станислав Крючков