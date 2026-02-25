Больше половины новостроек в Татарстане были введены с опозданием

В 2025 году в Татарстане с просрочкой было введено 55,9% квадратных метров новостроек. Татарстан занял третье место в России по доле жилья, сданного дольщикам с нарушением сроков, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков ЕРЗ.РФ.

Республика уступает только Приморскому краю, где 70,5% жилья введено с просрочкой, и Самарской области с показателем 60,2%. За Татарстаном в рейтинге следуют Воронежская область (47,8%) и Свердловская область (39,9%).

В среднем по России в 2025 году с просрочкой было введено 35% квадратных метров на первичном рынке жилья.

