Ремонт коммунальных сетей Башкирии в 2026 году может недополучить 270 млн рублей

По федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в Башкирии в этом году должны пройти 46 мероприятий общей стоимостью около 1,1 млрд руб., из которых около 700 млн руб. должен предоставить федеральный бюджет. Об этом рассказала в соцсетях исполняющий обязанности министра финансов Башкирии Светлана Малинская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Мероприятия федерального проекта в Башкирии проводятся по госпрограмме «Формирование современной городской среды и модернизация систем коммунальной инфраструктуры», принятой в январе 2024 года и действующей до 2030 года включительно. В числе целей и задач программы — снижение износа коммунальной системы до 52,2% и улучшение качества коммунальных услуг для 580 тыс. человек.

В июле прошлого года правительство Башкирии включило в госпрограмму перечень 69 из мероприятий по строительству и модернизации коммунальной инфраструктуры в рамках федерального проекта. В перечень, в числе прочих, входило строительство наружных сетей водоснабжения и канализации к жилому кварталу в районе улиц Добролюбова, Николаева и Волочаевской в Стерлитамаке, обеспечение централизованным водоотведением села Иглино, водоснабжение села Верхнеяркеево, реконструкция систем водоснабжения села Малояз или капитальный ремонт теплосетей села Чекмагуш.

Общий объем финансирования проектов должен был составить более 12,4 млрд руб., из которых 8 млрд, планировалось, выделит федеральный бюджет.

19 декабря региональное министерство ЖКХ опубликовало для общественных обсуждений проект изменений в госпрограмму. Ведомство предложило расширить перечень объектов, строящихся и ремонтируемых по федеральному проекту, до 166. Общий объем финансирования планировалось увеличить на 250 млн руб., из них 184,8 млн руб. должен выделить федеральный бюджет. Вместе с тем, с 1,33 млрд до 1,06 млрд руб. сокращается финансирование мероприятий конкретно на 2026 год из-за переноса ассигнований на 2028 год.

На прошлой неделе правительство Башкирии утвердило корректировки государственной программы. Перечень мероприятий по модернизации и строительству коммунальной инфраструктуры состоит из 160 объектов. Сведений об объемах финансирования проектов в документе нет.

Идэль Гумеров