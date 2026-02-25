Спрос на пылесосы для авто вырос в Петербурге почти в 2 раза перед 23 Февраля

С 15 по 23 февраля спрос на автомобильные пылесосы вырос почти в два раза в Санкт-Петербурге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жители города также стали чаще покупать стейки и морепродукты, сообщили в пресс-службе сети гипермаркетов «О’Кей».

Продажи охлажденных мясных стейков выросли на 16%, морепродуктов — на 14%. В качестве гастрономических подарков петербуржцы чаще приобретали сыры (с благородной плесенью и различными добавками), красную и черную икру и мясные деликатесы.

Посетители к 23 Февраля чаще интересовались аксессуарами для бани и электроинструментом. Спрос на наборы для ручного инструмента вырос всего на 2%.

Съедобные корзины мужчинам предпочитают дарить 17% респондентов. Далее идут домашний текстиль и пледы (16%), на третьем — аксессуары (15%). Более трети мужчин желают получить практичный подарок — одежду, обувь или вещи для повседневного использования. Подарок для удовольствия (съестное) ожидают 28% опрошенных.

Татьяна Титаева