Уроженцу Ульяновской области Сергею Крашенинникову присвоено звание Героя России

Бойцу 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, уроженцу райцентра Сурское Ульяновской области Сергею Крашенинникову (позывной — «Крош») присвоено звание Героя России. Об этом в своем Telegram-канале в среду сообщил губернатор региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как отметил глава региона, «летом 2025 года на Курском направлении были серьезные бои, в которых Сергей проявил исключительное мужество». Штурмовая группа под командованием «Кроша» зашла в район сосредоточения противника и взяла восемь хорошо укрепленных вражеских опорных пунктов. Благодаря грамотным действиям командира группа удерживала позиции 52 дня. «Находясь под постоянным огнем, морпехи сумели не только выстоять, но и уничтожить значительную часть сил противника. Сам «Крош» в этих боях спас жизнь многим сослуживцам. Указом президента бойцу присвоено звание Героя России. В преддверии Дня защитника Отечества министр обороны вручил Сергею Золотую Звезду»,— сообщил Алексей Русских, отметив, что лично встретился с героем, прибывшим навестить свою семью в родном Сурском.

Андрей Васильев, Ульяновск