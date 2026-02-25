Семь жизней в новогоднюю ночь

Красногорский районный суд Каменска-Уральского назначил Виктору Петриченко 14 лет и 11 месяцев колонии строгого режима за убийство семи человек, в том числе двух детей, в новогоднюю ночь 1993 года. По данным следствия, обвиняемый познакомился с потерпевшими, решив, что они обеспеченные люди. В тот же день после убийства он похитил их имущество на 86 тыс. руб. Расследование удалось завершить лишь через 30 лет: личность установили по следам и отпечаткам пальцев. Свою вину он признал в полном объеме. По гражданскому иску он должен выплатить компенсации морального вреда в размере 10 млн руб. Ранее он уже отбывал срок в колонии общего режима.



Суд Каменска-Уральского (Свердловская область) признал 53-летнего Виктора Петриченко, уроженца Амурской области, виновным по пп. «а», «е», «з» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, двух и более лиц) за убийство семи человек в 1993 году. Подсудимый привлекался к уголовной ответственности по законодательству, действовавшему на момент преступления. На момент преступления ему было 20 лет.

Председательствующий судья назначил ему наказание в виде 14 лет и 11 месяцев колонии строгого режима, учтя криминальный рецидив: до нового судебного разбирательства он уже отбывал наказание в колонии общего режима ИК-8 Амурской области для впервые осужденных за другое преступление. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда в размере 10 млн руб.

Сам Виктор Петриченко все оглашение молчал, отвернувшись от прессы. Он был в маске и кепке.

Виктора Петриченко задержали в январе прошлого года. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, «брали» его в частном доме, где тот жил с супругой и сыном. Поначалу осужденный сделал вид, что не понимает, о чем идет речь, но затем признался, что «рано или поздно ждал оперативников угрозыска».

Убийство семи человек, в том числе двух детей, шокировало город в 1993 году. По данным обвинения, Виктор Петриченко в то время бродяжничал на Урале и скрывался от силовиков другого региона. Утром 31 декабря 1992 года, в преддверии Нового года, осужденный приметил двух человек на вокзале «Свердловск Пассажирский». Они показались ему обеспеченными для тех лет. Чтобы их обокрасть, он познакомился с ними и планомерно втирался в доверие, распивая с компанией алкоголь.

Тогда же он договорился поехать с ними в Каменск-Уральский, чтобы встретить Новый год. Когда праздник подходил к концу, ближе к 5 утра 1 января, Виктор Петриченко добавил в оставшийся алкоголь клофелин и разлил его в стаканы пятерым взрослым. Когда они заснули, он убил их слесарным молотком, который у него был с собой. Удары потерпевшим он наносил по голове. Чтобы не оставлять свидетелей, он поочередно выманил на кухню двух детей — 12 и 13 лет — и расправился с ними аналогичным способом с помощью молотка. По данным следствия, потерпевший Владимир Иванов получил 14 ударов молотком, Верзаков — 13 ударов, Тамара Гилева — 7 ударов, Гилев — 8 ударов, Людмила Иванова — 7 ударов, детям он нанес 5 и 10 ударов.

После убийства обвиняемый украл из дома три норковые шапки и деньги. Всего он похитил имущество на сумму свыше 86 тыс. руб. и скрылся с места преступления.

Погибшими оказались водитель автобуса, его супруга, работавшая продавцом, их сын и дочь, а также их родственники — мужчина из Пермского края и пенсионерка из Каменска-Уральского.

Тела обнаружили не сразу — соседи забеспокоились только 5 января, когда увидели, что несколько дней хозяева отсутствуют: свет горит, но никто не открывает. При этом от квартиры стал доноситься трупный запах.

По данным СКР по Свердловской области, в результате проведенной работы благодаря заключениям ряда судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетической и дактилоскопической, удалось установить предполагаемого убийцу. «Фигурант был задержан в Амурской области и доставлен в Свердловскую область для производства с его участием следственных действий. По уголовному делу выполнен значительный объем работы, в том числе допрошены более 150 человек и проведено 56 экспертиз»,— сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

В начале судебного процесса в суд в качестве свидетелей для допроса приходили родственники погибших.

«Маску сними, посмотреть в твои шары. Сволочь. Дали бы мне молоток…»,— не сдержалась тогда родная сестра убитого Владимира Иванова Лидия Иванова.

Позже ее допрашивали как свидетеля обвинения. «Дети выросли на моих глазах. Семья была благополучной, у нас большая семья была. Дети были очень хорошими, мечтали, что вырастут, поступят в институт. Хотели быть инженером и врачом. Они все любили жить, но их планы прервались. Когда на месте происшествия работала милиция, меня туда не пустили, я ушла домой. Потом было опознание, увидела шрам на руке у Володи, детей мне не показали»,— говорила она.

Одна из родственниц погибших пришла и на оглашение приговора. «Мало дали, пожизненное надо»,— сказала она.

Артем Путилов, Каменск-Уральский