Пермский производитель обжаренного кофе вышел на рынок Беларуси

Первая экспортная партия продукции пермской компании Nicks House Coffee отгружена в Беларусь. Помощь в этом пермской компании оказал региональный центр поддержки экспорта.

Компания Nicks House Coffee, специализирующаяся на производстве обжаренного кофе, была основана в 2015 году Антоном Бродниковым. «Мой путь начинался с отказов. Первые два месяца я ездил по кофейням и слышал только "нет". Но работает теория вероятности: чем больше встреч, тем выше шанс найти клиента. На экспортном рынке то же самое — не бойтесь отказов, анализируйте, дорабатывайте продукт и двигайтесь дальше»,— рассказал господин Бродников.

В 2025 году, воспользовавшись помощью центра поддержки экспорта, Nicks House Coffee начала масштабирование бизнеса. В мае на форум «Дни пермского бизнеса» приехала делегация из Беларуси. Специалисты Центра организовали встречи потенциальных покупателей с посещением производства. В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» был заключен контракт, и первая партия кофе отправилась в Беларусь.

По словам Антона Бродникова, именно качественная организация реверсной бизнес-миссии помогла ему выйти на новый рынок. «Центр поддержки экспорта — это реальный механизм для роста. Изучите все доступные меры: от поиска иностранного покупателя до сертификации. Это сокращает путь к первому экспортному контракту»,— подчеркнул основатель Nicks House Coffee.

Сегодня компания использует автоматизированное оборудование для обжарки и лабораторные приборы для контроля качества. Дизайн упаковки дважды входил в топ-10 на российском конкурсе.

