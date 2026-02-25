По итогам января в Татарстане оформили 76,44 тыс. кредитов во всех сегментах розничного банковского кредитования на общую сумму 28,65 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

За месяц в Татарстане оформили кредитов на 28,65 млрд рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Республика заняла пятое место в России по объемам розничного кредитования. Татарстан опередили только Москва, где выдали 194,57 тыс. кредитов на 93,54 млрд руб., Московская область (165,44 тыс. на 62,75 млрд руб.), Санкт-Петербург (104,02 тыс. на 46,89 млрд руб.) и Краснодарский край (121,92 тыс. на 31,25 млрд руб.).

В целом по России в январе граждане оформили 2,82 млн кредитов на 814,13 млрд руб. По сравнению с декабрем показатель снизился на 20%.

Анна Кайдалова