Европейские спецслужбы обеспокоены близостью российской недвижимости к важным военным и гражданским объектам в Европе. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

В публикации скупка недвижимости, за которой якобы стояли российские спецслужбы, названа сетью «троянских коней» для проведения разведки. Как уточняет The Telegraph, сделки затрагивали летние дома, дачи, склады, заброшенные школы, городские квартиры и даже целые острова. Один из собеседников издания предположил, что таким образом Россия может проверить решимость НАТО в «серой зоне». По словам другого источника, критическая инфраструктура в Европе очень уязвима, поэтому следует оперативно решить проблему этих сделок.

Никаких доказательств использования зданий не по назначению в тексте не приводится. Российская сторона также отвергает любую угрозу Европе и скептически относится к прогнозам по поводу возможного конфликта с ЕС в ближайшие годы.