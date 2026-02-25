Опубликован график уборки снега в Ижевске с 26 по 27 февраля

С 26 по 27 февраля в Ижевске пройдет уборка снега на пяти участках дорог. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, 26 февраля с 9:00 до 16:00 снег будет вывезен с ул. Новая Восьмая и ул. Софьи Ковалевской, а также с 9:00 пройдет очистка дублера по ул. 40 лет Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Ночью с 20:00 до 5:00 26 и 27 февраля планируется вывоз снега с ул. Фалалеева. В завершение, 27 февраля с 9:00 пройдет расчистка проезда вдоль домов № 59, 65 и 71 по ул. Сабурова.

Водителей просят не оставлять автомобили на указанных участках для обеспечения качественной уборки снега.

Анастасия Лопатина