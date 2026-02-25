Корееведа Андрея Ланькова выдворили из Латвии

Востоковеда из Петербурга Андрея Ланькова задержали в Риге во время лекции о Северной Корее, сообщили организаторы мероприятия и сам ученый. Власти Латвии внесли историка в черный список, после чего депортировали его в Эстонию, рассказал он в личном Telegram-канале.

Корееведа задержали вечером 24 февраля. К зданию, где должна была состояться его лекция «Северная Корея: чего хотят и чего боятся верхи», подъехали две полицейские машины. Сотрудники муниципальной полиции увели историка с мероприятия. О ситуации был уведомлен консул Австралии, так как у господина Ланькова есть гражданство этой страны наряду с российским.

Андрей Ланьков подтвердил задержание в соцсетях, латвийские власти внесли его в черный список, но ситуация находится под контролем. Историк смог пересечь границу без происшествий. «Начальникам не нравится, что я из реальной ситуации не делаю политически полезную карикатуру. Никаких шагов по поводу произошедшего я предпринимать не собираюсь, не вижу в них смысла»,— предположил возможную причину выдворения господин Ланьков.

Андрей Ланьков родился в 1963 году в Ленинграде. Окончил Восточный факультет ЛГУ в 1986 году, затем там же аспирантуру. В середине 1980-х годов десять месяцев стажировался в Университете имени Ким Ир Сена в Пхеньяне.

В 1990-х годах работал в Южной Корее и Австралии. С 2004 года преподает в сеульском Университете Кукмин, профессор, читает лекции по корееведению. В научном сообществе считается одним из ведущих мировых специалистов по Северной Корее, в 2013 году приглашался в Белый дом для консультаций по корейской политике. В апреле 2025 года Савеловский районный суд Москвы оштрафовал Ланькова на 10 тыс. рублей за участие в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России (ст. 20.33 КоАП).

Стефания Барченкова