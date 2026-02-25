Верховный суд Татарстана возвратил прокурору уголовное дело в отношении бывшего председателя Менделеевского и Пестречинского районных судов республики Ирека Набиева. Об этом сообщает ТАСС.

Суд Татарстана вернул в прокуратуру дело экс-председателя судов Ирека Набиева

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Как отметили в суде, в ходе разбирательства выявлены основания для более тяжкой квалификации действий подсудимого. В частности, в обвинении по статье о получении взятки не был указан квалифицирующий признак. Также суд указал на необходимость дать правовую оценку связи эпизодов похищения человека и вымогательства с возможным склонением потерпевшего к употреблению наркотиков. Кроме того, действия Ирека Набиева, по мнению суда, могут подпадать под организацию превышения должностных полномочий, а не под подстрекательство.

В связи с этим дело возвращено прокурору. Мера пресечения продлена на два месяца.

Бывший председатель судов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, мошенничестве, похищении человека, вымогательстве, легализации денежных средств и подстрекательстве к превышению должностных полномочий.

Следствие считает, что в 2017 году он создал организованную группу, участники которой похитили директора одной из организаций и завладели 76 млн руб. Также, по версии следствия, с 2016 по 2019 год Ирек Набиев получил 17 млн руб. взяток от предпринимателя из Набережных Челнов и совершил мошеннические действия на сумму 16 млн руб.

Его задержали в сентябре 2025 года.

