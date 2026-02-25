45 тысяч жителей Башкирии проверили репродуктивное здоровье

С начала этого года более 45 тыс. жителей Башкирии прошли диспансеризацию репродуктивного здоровья, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

На сегодня, по его словам, заболевания выявлены у 3,8 тыс. женщин и 2,5 тыс. мужчин. У 130 женщин и 20 мужчин обнаружено бесплодие.

По данным Минздрава России, заверил господин Рахматуллин, регион выполняет план национального проекта «Семья» на 2026 год: 5,1% женщин в селах получили помощь в женских консультациях (по стране — 4,4%), 41,7% беременных «в ситуации репродуктивного выбора получили комплексную помощь и встали на учет» (по стране — 28,8%).

Охват диспансеризацией репродуктивного здоровья в Башкирии — на уровне среднего по стране, отчитался министр.

Майя Иванова