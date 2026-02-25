Гребень скандинавского антициклона обеспечит в Петербурге ясную погоду

Погодные условия в Санкт-Петербурге сформирует усиливающийся с севера барический гребень скандинавского антициклона. Он рассеет облака 25 февраля, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

На фоне растущего атмосферного давления, облаков в небе будет немного, осадки не ожидаются. Это позволит лучам солнца компенсировать ночные потери тепла.

Днем температура воздуха составит -2…-3 градуса, в Ленобласти будет -1…-6. Ветер западный 1-6 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.

Татьяна Титаева