В Самаре полиция с ОМОНом обнаружили в кафе нелегалов и наркоманов

Полиция совместно с сотрудниками ОМОНа обнаружила во время рейда в самарском кафе мигрантов, незаконно пребывающих на территории РФ, а также лиц в состоянии наркотического опьянения и нетрезвую несовершеннолетнюю. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Силовики провели рейд после обращения местных жителей. Во время визита полиции посетители пытались безуспешно скрыться между столами на летней веранде и в парке культуры и отдыха.

Установлено, что среди посетителей есть двое мигрантов 1988 и 2002 года рождения, срок нахождения которых в России уже истек. В отношении них составлены административные протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Они помещены в центр временного содержания иностранцев. В ближайшее время мигрантов выдворят за пределы РФ.

Также полиция задержала в заведении двух лиц с признаками наркотического опьянения. У них был изъят биологический материал и направлен на экспертизу. По результатам исследования будет принято процессуальное решение.

Кроме того, в кафе была обнаружена 17-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения. Ее передали законным представителям. После этого несовершеннолетнюю привлекли к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Георгий Портнов