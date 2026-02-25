Объявлен конкурс на должность главы Краснокамска

Краснокамская дума объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы округа. Об этом сообщает газета «Звезда».

Прием документов от претендентов будет проходить со 2 марта по 2 апреля. 10 апреля конкурсная комиссия определит двух финалистов. Окончательный выбор главы муниципалитета произойдет на апрельском заседании местной думы.

Должность главы Краснокамска стала вакантной в конце октября 2025 года, после того как полномочия предыдущего руководителя муниципалитета Игоря Быкариза были прекращены по решению Пермского краевого суда в связи с утратой доверия. В декабре и. о. главы муниципального округа назначен бывший региональный министр и вице-премьер Александр Борисов.