обновлено 09:42
Объявлен конкурс на должность главы Краснокамска
Краснокамская дума объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы округа. Об этом сообщает газета «Звезда».
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Прием документов от претендентов будет проходить со 2 марта по 2 апреля. 10 апреля конкурсная комиссия определит двух финалистов. Окончательный выбор главы муниципалитета произойдет на апрельском заседании местной думы.
Должность главы Краснокамска стала вакантной в конце октября 2025 года, после того как полномочия предыдущего руководителя муниципалитета Игоря Быкариза были прекращены по решению Пермского краевого суда в связи с утратой доверия. В декабре и. о. главы муниципального округа назначен бывший региональный министр и вице-премьер Александр Борисов.