В Стерлитамакском районе в пожаре погиб человек

Сегодня ночью загорелся частный бревенчатый дом на Центральной улице в селе Помряскино Стерлитамакского района, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии. Во время разбора последствий пожара и пролива конструкций после тушения обнаружено тело погибшего, которым, по предварительным данным, оказался 89-летний мужчин.

Пожар тушили сотрудники МЧС и госкомитета республики по ЧС, а также добровольная пожарная команда Аючевского сельсовета.

Дознаватель и оперативники устанавливают причину возгорания.

Майя Иванова