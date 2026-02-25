М-8 под Ростовом Великим расширят за 2,2 млрд рублей

ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва — Архангельск Федерального дорожного агентства» объявило аукцион на право заключения контракта по капитальному ремонту трассы в Ростовском муниципальном округе Ярославской области. Информация содержится на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участок капитального ремонта дороги

Фото: Портал госзакупок Участок капитального ремонта дороги

Фото: Портал госзакупок

Начальная цена контракта составляет: 2 млрд 268 млн руб. Согласно проектной документации, отремонтировать планируется 6,35 км дороги в районе села Львы и деревни Песочное (от реки Кучебеж до поворота на Ростов Великий, км 195+450 — км 201+800). Трасса будет расширена с существующих двух полос до четырех, с созданием дорожного ограждения на разделительной полосе.

В месте капремонта проходят пути миграции диких животных, там регулярно происходят ДТП с их участием. Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области рекомендовал при разработке рабочей документации предусмотреть ограждения от выхода животных на дорогу.

Работы планируется провести в 2026—2027 годах. В первый год бюджетные ассигнования составят 943 млн руб., во второй — 1,32 млрд руб. Работы нужно окончить не позднее 20 октября 2027 года. Прием заявок на аукцион закончится 12 марта.

Антон Голицын