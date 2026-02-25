Умер руководитель челябинского ВИА «Ариэль» Ростислав Гепп

В Челябинске 24 февраля умер руководитель вокально-инструментального ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп. Ему было 74 года. Об этом сообщается в официальной группе коллектива в социальной сети «ВКонтакте».

«Вчера не стало Ростислава Геппа. Нет сил писать. Дополним информацию позже»,— кратко прокомментировали в сообществе.

Ростислав Гепп выступал в составе ВИА «Ариэль» с 1974 года, был одним из вокалистов, играл на флейте и клавишных инструментах. С 1989 года был руководителем челябинского состава группы «Ариэль».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким ушедшего музыканта. «Вместе со своим коллективом Ростислав Гепп внес большой вклад в популяризацию русской народной песни и произведений советских композиторов. Любители музыки высоко ценили его артистизм и творческие находки. Ростислав Гепп всегда был верен родной Челябинской области, любил свою малую родину — Златоуст, до последних дней своей жизни выступал с концертами перед земляками. Светлая память о Ростиславе Олеговиче Геппе навсегда останется в сердцах тех, кто знал этого яркого и многогранного человека, бесконечно преданного музыке», — прокомментировал Алексей Текслер.

Ольга Воробьева