Бывшего совладельца пермского порта заочно приговорили к лишению свободы

Ленинский суд Перми вынес заочный приговор по делу бывшего председателя совета директоров и совладельца АО «Порт Пермь» Чарльза Батлера. Он признан виновным в хищении имущества на сумму более 1 млрд руб., и приговорен к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По версии следствия, преступление было совершено в период с 9 декабря 2009-го по 25 ноября 2012 года. В тот момент господин Батлер, будучи совладельцем АО «Порт Пермь», и тогдашний гендиректор общества Марек Кинцл разработали преступную схему для изъятия имущества компании. В течение трех лет они провели через совет директоров АО решение о передаче земельных участков компании ООО «Порт Пермь». Позже активы были проданы иностранной компании Daltamen SE по заниженной стоимости. Похищенное имущество организации было оценено более чем в 1 млрд руб.

В ходе прений гособвинение предложило приговорить Чарльза Батлера к девяти годам колонии общего режима, а также оштрафовать на 900 тыс. руб. и удовлетворить исковые требования потерпевших по взысканию ущерба по делу. Сторона защиты просила оправдать подсудимого в связи с отсутствием состава преступления. С 2017 года господин Батлер не проживает в России и объявлен в федеральный розыск, поэтому уголовное дело рассматривалось в заочном порядке.