ЛУКОЙЛ поддержал студенческий PR-фестиваль

В Перми прошел IV городской межвузовский студенческий фестиваль в сфере PR и рекламы «COLAB: создаем профессиональную среду». В Год промышленности, объявленный в Прикамье, генеральным партнером мероприятия стала Компания «ЛУКОЙЛ».

Фестиваль организовали студенты пермского политеха (ПНИПУ) при участии преподавателей кафедры «Иностранные языки и связи с общественностью». Мероприятие собрало около 170 участников из разных вузов. Ребята смогли поработать с реальными кейсами и пообщаться с экспертами из PR-индустрии.

Нефтяники подготовили для студентов сразу два кейса. Первокурсникам в номинации «Дебют» предстояло разработать программу по привлечению абитуриентов в Корпоративную группу «ЛУКОЙЛ» в ПНИПУ. Студенты II–IV курсов в номинации «Основа» предложили свой маршрут промышленного туризма на Озерное месторождение, где добыча ведется с применением природосберегающих технологий близ заповедного озера Нюхти. Авторы лучших PR-стратегий получили дипломы и призы.

Кроме того, молодые нефтяники провели для участников фестиваля кейс-сессию «Карьерный буст» и в формате стендапа рассказали о том, почему они выбрали работу в Компании «ЛУКОЙЛ» и как строят здесь свою карьеру.

ООО "Лукойл-Пермь"