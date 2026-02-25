Специалисты проведут мониторинг 39 водоемов Свердловской области

В 2026 году в Свердловской области пройдет мониторинг 39 озер, водохранилищ и рек, сообщили в департаменте информационной политики региона. Его целью станет определение объектов, требующих реабилитации, укрепления берегов или очистки от илистых отложений.

Количество исследуемых водоемов вдвое превысит показатель предыдущего года. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов рассказал, что мониторинг позволит оценить состояние водоемов, выявить изменения дна и разрушение береговых линий. Для этого будет проанализирован химический состав воды и донных отложений, в том числе на содержание тяжелых металлов и фосфатов, изучатся глубины водоемов. Проверится соблюдение режима природопользования предприятиями, которые расположены в водоохранных зонах. Особое внимание специалисты уделят отсутствию загрязняющих сбросов и разрушению берегов. Результаты будут использованы для планирования работ по расчистке водоемов в последующие годы. Итоги обследований планируется подвести в ноябре.

Среди объектов, подлежащих обследованию — Черноисточинское, Висимское, Верхне-Тагильское, Верхне-Туринское, Нижне-Туринское и другие водохранилища, участки рек Исеть, Тура, Пышма, Ирбит, Билибаевка и других, озера Костоусовское, Тыгиш, Червяное, Большой Сунгуль и Малый Оус. Проводится изучение глубин с помощью эхолота, фиксируются зоны заиливания, определяется объем иловых отложений и состояние берегов.

При выборе учитывались использование водоемов в качестве источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, рекреационная значимость, обращения граждан, органов местного самоуправления и предписания надзорных органов.

Ирина Пичурина