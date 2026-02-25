«Калашников» разработал управляемый боеприпас с дальностью полета свыше 100 км

Концерн «Калашников» представил комплекс с управляемыми боеприпасами (УБ) тактического класса «КУБ-10МЭ», который способен поражать цели на расстоянии более 100 км, сообщает пресс-служба предприятия.

Основные особенности нового комплекса включают оптико-электронную систему наведения для поражения движущихся целей и повышенную защиту от средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Кроме того, он оснащен системой аэрофото- и видеосъемки.

«КУБ-10МЭ» предназначен для поражения небронированной и легкобронированной техники, объектов командных пунктов, противовоздушной обороны, а также тылового обеспечения. Он может выполнять задачи на высотах от 80 до 1800 м с крейсерской скоростью 120 км/ч в различных метеоусловиях и температурном диапазоне от -30 °С до +40 °С.

Анастасия Лопатина