Бюджет Ярославской области пополнился за счет премий крупных компаний

В январе 2026 года в бюджет Ярославской области поступило 0,7 млрд руб. сверх плана, которые были выплачены крупными налогоплательщиками в виде НДФЛ после начисления премий работникам. Об этом на заседании бюджетного комитета областной думы 24 февраля рассказал министр финансов Алексей Долгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

Дополнительные доходы будут включены в бюджет 2026 года при февральской корректировке. Алексей Долгов отметил, что наиболее значительный вклад внес банк ПСБ — 460 млн руб. Также поступления выросли от Сбербанка, Транснефть-Балтика, Славнефть-ЯНОС, Рыбинского завода приборостроения, КБ «Луч» и других.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что всего доходы вырастут на 2,3 млрд руб. Профильный комитет областной думы одобрил поправки в бюджет, предложенные губернатором.

Антон Голицын