Вокзалы Петербурга обслужили 2,7 млн пассажиров за январь 2026 года

Железнодорожные вокзалы Петербурга приняли и отправили 2,7 млн пассажиров за январь 2026 года. Наибольший поток путешественников пришелся на Московский вокзал, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Лидером по пассажиропотоку стал Московский вокзал, через который прошли 937,1 тыс. человек. Второе место занял Балтийский вокзал с результатом 649,1 тыс. пассажиров, третье — Финляндский вокзал с показателем 557,7 тыс. пассажиров. На Витебском вокзале услугами железной дороги воспользовались 349,7 тыс. пассажиров, на Ладожском — 191,2 тыс. человек.

По сравнению с январем прошлого года общий пассажиропоток сохранился на сопоставимом уровне, в 2025 году вокзалы также обслужили 2,7 млн пассажиров . При этом структура перевозок незначительно изменилась: доля пригородного сообщения выросла с 1,9 млн до 1,8 млн, а дальнего — снизилась с 844,7 тыс. до 835,3 тыс. пассажиров. Из общего числа пассажиров электричками воспользовались более 1,8 млн человек, поездами дальнего следования — 835,3 тыс. человек.

Стефания Барченкова