Петербуржцы сдали на переработку за неделю свыше 39 тонн опасных отходов

С 16 по 22 февраля городские аварийные экологические службы приняли 374 сообщения от жителей по вопросам экологической безопасности, сообщает пресс-служба Смольного. Специалисты ГБУ «Экострой» совершили 33 выезда, 32 из которых — для ликвидации ртутных загрязнений. Также было собрано 0,003 кубометра радиоактивных отходов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Значительный объем опасных отходов поступил от населения в рамках системы организованного сбора. Жители сдали на утилизацию 566 кг люминесцентных и 123 кг светодиодных ламп, 9 кг ртутных термометров и приборов, более 2 тонн батареек и аккумуляторов, 505 кг бытовой химии, 385 кг просроченных лекарств и 121 кг отработанных масел. Кроме того, на переработку приняли 34,2 тонны покрышек и 1,4 тонны вышедшей из употребления электронной и компьютерной техники.

Андрей Маркелов