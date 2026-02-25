Глава СКР дал указание возбудить уголовное дело по факту отравления посетителей столовой в Кунгуре

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о массовом отравлении граждан в одном из заведений общепита в Кунгуре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация об отравлении посетителей кунгурской «Столовой №2». У нескольких человек выявили острую кишечную инфекцию. Части пострадавших, в числе которых годовалый ребенок, потребовалась медицинская помощь. В СУ СКР по Пермскому краю организована процессуальная проверка.

Вчера стало известно, что кунгурский суд вынес приговор по другому подобному случаю. Владельцу кафе Shaurma-kosmos, в котором в январе 2025 года некачественной едой отравились 87 человек, было назначено наказание в виде штрафа.