NYT: ЦРУ предупредило корпорации о вторжении Китая на Тайвань в 2027 году

ЦРУ провело секретный брифинг для руководителей американских корпораций, во время которого предупредило их о подготовке Китая к вторжению на Тайвань в 2027 году. Об этом сообщила The New York Times (NYT) в публикации, посвященной зависимости американских техногигантов от тайваньских чипов.

По данным газеты, брифинг состоялся в 2023 году. На нем присутствовали Тим Кук из Apple, Дженсен Хуанг из Nvidia, Лиза Су из AMD, а также глава Qualcomm Криштиану Амон. Тогдашние глава ведомства Уильям Бернс и директор национальной разведки Эврил Хейнс объясняли опасения по поводу приближающегося военного конфликта ростом военных расходов Китая.

Власти США опасаются, что возможное вторжение войск КНР на Тайвань парализует американский технологический сектор. Ситуация осложняется тем, что сейчас Тайвань контролирует производство 90% самых передовых микросхем в мире. NYT пишет, что в конфиденциальном отчете, подготовленном в 2022 году по заказу Ассоциации полупроводниковой промышленности, указано, что сокращение поставок микросхем из Тайваня приведет к дестабилизации мировой экономики и падению ВВП США на 11%.

Бывший президент США Джо Байден и нынешний глава государства Дональд Трамп пытались изменить работу технологического сектора. Господин Байден предлагал многомиллиардные финансовые гранты для развития внутреннего производства, а господин Трамп, когда это не сработало, пригрозил многомиллиардными пошлинами, чтобы добиться того же самого.

NYT отмечает, что давление Белого дома привело к тому, что компании Nvidia и Apple в конечном счете пообещали инвестировать сотни миллиардов долларов в производство чипов на территории США. TSMC пообещала построить в США несколько заводов к 2028 году.