В Ярославской области в 2025 году права получило рекордное число водителей

В 2025 году в Ярославской области зарегистрировано рекордное за последние 8 лет количество лиц, получивших водительские удостоверения (ВУ) на право управления транспортными средствами. Информация об этом содержится в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

ВУ получили 11 996 человек, или на 6,6% больше, чем годом ранее. В 2024 году удостоверения получили 11 244 человека, а в 2023 году — 10 354. В 2018 году (первый год, отображенный в базе данных) в регионе ВУ были выданы 9 755 водителям.

В среднем в России число получивших права также выросло и составило в 2025 году 1,3 млн человек. Однако этот показатель ниже уровня 2021 года — 1,5 млн.

Антон Голицын