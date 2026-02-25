Российских разработчиков могут обязать отчитываться о данных, на которых учился ИИ

В России обсуждают введение отчетности для разработчиков отечественного искусственного интеллекта (ИИ). Их могут заставить раскрывать подробные сведения о наборах данных, на которых обучалась и тестировалась нейросеть, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Инициатива обсуждается отраслевыми ассоциациями, компаниями в области ИИ и профильным регулятором в рамках проработки законопроекта по ИИ. В одной из рабочих версий законопроекта предлагалось обязать разработчиков указывать наименование, дату создания, назначение, формат, объем и происхождение данных. При этом пока не ясно, где будет храниться эта информация — обсуждается создание отдельного реестра отечественного ИИ или реестра наборов данных.

В текущей версии законопроекта положений о раскрытии таких данных нет, потому что документ рамочный, и такие детали в нем не учитываются, отмечают «Ведомости». Один из собеседников издания указал на сложность в определении некоторых формулировок — в частности, что такое «национальный» и «доверенный» ИИ. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко уточнили, что законопроект определит критерии «российской» нейросети, авторское право, маркировку контента и ответственность.

В Альянсе в сфере ИИ, в который входит «Сбер», «Яндекс», VK и другие компании, отметили, что полное описание массивов данных в реестровом формате потребует ресурсов, несоразмерных результату, либо будет выполнено формально — так, что аналитической ценности эти данные нести не будут.