JIAH Essentials

Аутентичные эфирные масла

JIAH Essentials — косметический бренд, основанный в Москве в июле 2023 года Ольгой Кабисовой и Джайсаалом Рохитом. Масла JIAH Essentials обладают терапевтическими свойствами, производятся в Индии и обладают ключевыми международными сертификатами качества: ECOCERT, USDA Organic, India Organic, 100% Halal Certified. Широкий спектр их использования позволяет не только улучшить общее состояние организма, но и обогатить косметику для кожи и волос. В каталоге бренда более 20-ти позиций, а бестселлерами линии являются эфирные масла сандала, лаванды и ванили.

Фото: JIAH Essentials

Фото: JIAH Essentials


